Lucas Crespo se convirtió en el nuevo eliminado de “Gran Hermano”

La noche de este domingo, el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, vivió una acalorada jornada de eliminación, donde eran seis los participantes corrían el riesgo de abandonar la competencia.

La “Placa de Eliminación”, en esta ocasión era integrada por Lucas Crespo, Jennifer "Pincoya" Galvarini, Raimundo Cerda, Rubén Gutiérrez, Mónica Ramos y Jorge Aldoney, siendo estos cuatro los primeros salvados de convertirse en los nuevos eliminados del espacio.

De esta forma, Lucas y “Pincoya” quedaron en última instancia, momento en el que Julio César Rodríguez y Diana Bolocco anunciaron al estudiante de psicología de 23 años como el nuevo eliminado de “Gran Hermano”.

Esto, ya que Lucas obtuvo un 88.59% de la votación popular, imponiéndose al 11.41% obtenido por la participante oriunda de la isla de Chiloé.

“Estoy tranquilo, no me tenía mucha fe tampoco. Me quedo con una experiencia increíble, me llevo a gente maravillosa, que es lo importante de este programa, es un juego (…) fueron dos meses agotadores, intenté renunciar como 3 veces, y cuando me fui a la placa tocó irme”, expuso el último eliminado del reality de Chilevisión.

Ahora, Lucas deberá enfrentar a la justicia en Chile, ya que mantiene una causa judicial abierta por una querella criminal en su contra por lesiones graves, la que fue presentada ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, por un hecho acontecido el 25 de septiembre de 2021.

“Aprovechando que me encuentro ahorcado, sin respiración y en el suelo, inmóvil, con Crespo encima de mí; su compañero, Arriagada, comienza a patearme la cara, propinándome un fuerte puntapié que me deja inconsciente y fracturándome la nariz”, es parte del relato de la víctima en la demanda contra el participante de “Gran Hermano”.

Ante las graves acusaciones, Lucas Crespo deberá presentarse el próximo 30 de agosto en tribunales para lograr llegar a un acuerdo reparatorio con el demandante, según detalla el escrito.

