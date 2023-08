Lucas Crespo le envía particular consejo a sus excompañeros de “Gran Hermano”: “Renuncien”

Luego de su salida, el noveno eliminado de “Gran Hermano” Lucas Crespo, entregó un particular consejo a sus compañeros del reality de Chilevisión, el que tiene relación con la gran popularidad que ostenta la participante oriunda de la isla de Chiloé, Jennifer “Pincoya” Galvarini.

Esto, ya que en una conversación con Chilevisión Noticias, el joven estudiante de psicología entregó algunas reflexiones viendo el espacio de telerrealidad desde afuera.

“Ahora me doy cuenta que tal vez no es que yo haya sido el más débil sino que ella muy fuerte, muy querida. Uno asume cosas y si uno viniera con información desde afuera, adentro sería más fácil”, comenzó señalando sobre su ex compañera en la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, añadiendo que “yo creo que lo van a intentar hacer de nuevo (eliminar a Jennifer) y van a salir uno por uno”.

“(Estando) adentro yo te habría dicho que Rubén, Mónica, Hans, pero no hay nada que hacer, está absolutamente todo perdido y que ya ganó básicamente (…) Apenas sales afuera dices ‘qué carajos estábamos peleando’”, expuso Crespo.

“Que ganas de estar allí y decirles renuncien no hay nada que hacer”, concluyó el noveno participante eliminado de “Gran Hermano”.

PURANOTICIA