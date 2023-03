Lollapalooza Chile 2023 reveló los horarios y las bajas "por causas de fuerza mayor" de dos artistas

Está todo listo para que el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo se desarrolle Lollapalooza 2023 en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

A dos semanas del evento, la organización dio a conocer los horarios e informó que dos artistas se bajan.

Las caídas corresponden a Dominic Fike y 100 Gecs, quienes no se presentarán "por motivos de fuerza mayor". En tanto, se incorporará la banda indie canadiense Mother Mother.

La encargada de cerrar la primera noche será la estadounidense Billie Eilish, la cual se presentará entre 21:30 y 23:00 horas en el escenario Costanera Center.

Ese día también se presentarán artistas como Kali Uchis, Rise Against, Usted Señálemelo, Modest Mouse, Claptone y Lil Mas X, entre otros.

A su vez, el stage Kidzapalooza contará con Mi Perro Chocolo, Tikitiklip, El Barco Volador y Hola Flinko.

En tanto, la jornada del sábado cerrará con la presentación de Drake y tendrá en su parrilla a Cigarettes After Sex, Armin Van Buuren, Rosalía, Cris MJ, Young Cister, El Kuelgue, Villano Antillano y Danny Ocean, entre otros.

En tanto, el escenario para niños contará con Nano Stern, Sinergia Kids, Go, Go Gallopipe y School of Rock.

Finalmente, el domingo el broche lo pondrá Twenty One Pilots -que reemplazó a Blink-182- en el Costanera Center Stage y Jamie XX en el Perry's Stage.

Ese día dirán presente Tame Impala, Purple Disco Machine, The 1975, Alex Andwanter y Jane's Addiction, entre otros. En el Kidz, repiten Mi Perro Chocolo, Tikitiklip y se suman Lyra y Caleuchístico.

Las entradas están disponibles en Puntoticket y el proceso de retiro de pulseras ya está disponible hasta el 16 de marzo en Lolla Store, en el Costanera Center.

Lo que estabas esperando 😎 ¡Ya puedes revisar los horarios en https://t.co/Los5uk1XJC ⏰! Dominic Fike y 1.000 Gecs por causas de fuerza mayor han cancelado su participación en #LollaCL2023 ¡Nos complace anunciar la incorporación a la alineación de 2023 de Mother Mother! pic.twitter.com/p6BIBgzYhQ — LollaCL (@lollapaloozacl) March 8, 2023

