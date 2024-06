"Lo doloroso es la traición": Coté López rompe el silencio tras acusaciones del hijo mayor del «Mago» Jiménez

Ofendida y con dolor. Así manifestó estar Coté López con Diego, el hijo mayor de Luis Jiménez. Esto, luego que publicara pantallazos de chat entre la pareja, acusando a la influencer de separarlo de la familia y querer distanciarlo de su padre.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en Instagram, María José López desmintió ser una "mala madrastra" y señaló que "quiero dejar en claro que él (Diego) jamás fue el responsable de nuestra separación. Tengo 35 años y Luis 39. No somos niños, ambos nos hicimos daño y tomamos decisión de separarnos".

De igual forma, aseguró que "jamás en mi vida le negué a Luis ver a Diego o que Diego viera a sus hermanas. Sólo lo eliminé de mi vida y tengo todo el derecho".

López también indicó que Diego Jiménez la sacó de contexto: "La Jose me dijo que volvía conmigo si (ella) no te veía más, ni hablaban más, ni nada", dijo Coté, dando a entender que la distancia fue entre ella y Diego, y que jamás le exigió al «Mago» Jiménez que no se volviera a relacionar con su hijo mayor.

Del hijo mayor del ex futbolista comentó que "es alguien que siempre he amado (siempre lo traté como un hijo y no como un hijastro). Siempre será el hijo de mi marido y el hermano de mis hijas".

Finalmente, la rubia apunta a algunos problemas que ha tenido con Javiera, ex pareja de Diego Jiménez, y madre de Valentino, comentando que “lo doloroso es la traición y lo malagradecidos”.

PURANOTICIA