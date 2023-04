Lisandra Silva confirmó su salida de “Aquí se Baila”, desclasificando detalles de fuerte discusión con Aníbal Pachano: “Dejé la cagá”

Días atrás comenzaron a circular diversos rumores sobre una eventual salida de la ex chica reality Lisandra Silva de la tercera temporada del estelar de Canal 13 “Aquí se Baila”, lo que fue finalmente confirmado por ella misma.

Lo anterior, ya que fue la propia modelo cubana quien entregó detalles de la situación en conversación con la influencer Kever Star, en su espacio emitido a través de YouTube, en el que confirmó su salida del espacio de danza, entregando detalles de un conflicto que mantuvo con el juez argentino Aníbal Pachano.

“Me dieron buena nota los jueces, pero cuando llegan a Aníbal Pachano, él me dice: ‘Mira niñita, tú me tienes cansado, no te creo nada, esa sonrisa que tú tienes…‘. Él me empezó a decir cosas personales, a juzgarme por otras cosas, por chismes de pasillos”, comenzó señalando Silva.

Posteriormente, Lisandra agregó que incluso el trasandino le cuestionó el cambio de bailarín que tuvo. “Me dijo: ‘No te creo nada, eres una mentirosa’, y siguió insultándome, y le señalé: ‘Mire Aníbal, a mí me gustaría que me juzgara por la performance que acaba de ver, si le gustó o no le gustó, lo voy a aceptar, pero para eso ustedes están acá’”, añadió.

“Empezó a ofenderme de una manera tan personal… dejé la cagá. Me puse en el centro del escenario y le hablé a los tres jueces. Dije: ‘Miren, yo estoy acá por un trabajo, porque me llamaron. No soy bailarina profesional, pero si a usted le gustó o no mi performance, por ahí me lo dicen con respeto, porque aunque usted sea juez, eso de estar insultando a los participantes es antiguo’”, aseguró Silva en su conversación con Kever Star.

Posteriormente, la cubana reveló que efectivamente, luego de la acalorada discusión, habría tomado la decisión de dejar el estudio de Canal 13. “Me fui, dejé la cagá (…) Con todo respeto me despedí de Sergio (Lagos), y les agradecí a todos”, desclasificó.

“Yo quiero visibilizar esto, porque no soy la primera que fui ofendida y espero que haya sido la última, pero he visto cómo fueron tratados varios compañeros y a mí no me pareció. Creo que ese tipo de jurado debe ser erradicado de la televisión”, concluyó.

PURANOTICIA