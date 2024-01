Liberan tráiler de película biográfica de Amy Winehouse

La película biográfica de Amy Winehouse ya liberó su primer tráiler en el que los fanáticos y fanáticas de la fallecida artista británica podrán ver un adelanto de lo que será finalmente “Black to Black”, la “bioepic” de la cantante.

“No escribo música para ser famosa. Escribo canciones porque no sé qué haría si no lo hiciera», dice la actriz Marisa Abela como Amy Winehouse en el adelanto de poco más de un minuto, mientras suena la canción principal: “Black to Black.

La película es dirigida por Sam Taylor-Johnson (“Cincuenta sombras de Grey”) y cuenta con el apoyo del Amy Winehouse Estate y de los sellos discográficos de Universal y Sony Music Publishing.

La actriz que encarna a Amy Winehouse es la londinense Marisa Abela, quien también participó en 'Industry' y en 'Barbie'.

'Back to Black' se estrenaría en cines en junio de este año, de la mano de Universal Pictures.

