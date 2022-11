Leo Caprile se sincera sobre su presente laboral y las posibilidades de volver a la televisión: “Me carga, me aburrió”

El locutor y animador Leo Caprile, se sinceró respecto a su presente laboral, y entregó los verdaderos motivos por los cuales a sus 63 años se encuentra completamente alejado de la televisión.

En una abierta conversación con Radio ADN, el comunicador reveló que instaló un centro de eventos en su casa en Curacaví, nuevo proyecto del cual no tiene pensado en salir.

“Con la familia desarrollamos una nueva actividad que me permitió alejarme de los medios que me tenían un poco cansado, no porque sean malos, sino por la rutina”, comenzó desclasificando el reconocido animador, quien añadió que “trabajar en la radio Corazón por una década no te permite cambiar nada y yo soy busquilla, movedizo y eso me hizo primero dejar la tele y después la radio definitivamente”.

Al ser consultado sobre un posible regreso a los medios de comunicación, Leo fue tajante en señalar que en loa actualidad se encuentra acostumbrado “a cierta libertad”, poniendo como ejemplo la radio, la que según sus palabras “tiene una suerte de rutina tan marcada (...) Es el momento para dejar el espacio a otros, no es necesario que vuelva”.

“Si algo me saca de acá creo que lo voy a odiar y como no quiero odiar a la radio, prefiero esperar la oportunidad de hacer algo desde acá, un podcast puede ser un territorio en el que pueda incursionar”, expresó.

Posteriormente, en conversación el medio citado anteriormente, le preguntaron de forma directa si tiene entre sus planes un regreso a la pantalla chica, a lo que entregó una tajante respuesta. “A la tele me invitan y yo voy a sacarle plata. La tele me carga, me aburrió”, concluyó.

