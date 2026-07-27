Kurt Carrera explica por qué no volvió a "Detrás del Muro": "Chilevisión me está dando oportunidades que antes no tenía"

Tras meses de especulaciones, Kurt Carrera explicó por primera vez las razones que lo llevaron a no sumarse al regreso de "Detrás del Muro" a Mega, optando por continuar su carrera en Chilevisión, donde comparte pantalla con figuras como María José Quiroz y Christian Henríquez.

En conversación con BioBioChile, el actor de 52 años aseguró que su decisión respondió a la necesidad de buscar nuevos desafíos profesionales y ampliar su desarrollo artístico, más que a cualquier conflicto con el espacio humorístico.

"Siento que Chilevisión me da una oportunidad, que El Muro no me la estaba dando porque era hacer lo de siempre, la tontera que sé hacer, que la domino", afirmó Carrera a BioBioChile.

El intérprete del recordado personaje "Tutu Tutu" valoró especialmente la confianza que la señal de Machasa depositó en él, destacando que el canal le ha permitido explorar nuevas facetas más allá del humor.

"En octubre cumplo 52 años y que un canal se haya fijado en mí, no solo para hacer humor, sino también para bailar, cantar y actuar, fue fundamental. Que te ofrezcan dos años de contrato a esta edad es maravilloso. Las oportunidades son escasas y cuando llegan hay que aprovecharlas", destacó al citado medio.

En esa línea, el actor aseguró que esta nueva etapa ha significado un importante crecimiento profesional, al retomar disciplinas que había dejado de lado.

"He crecido en muchos aspectos. Hace años que no actuaba tanto en teatro. Ahora hago personajes, bailo, actúo y hasta voy a cantar. Chilevisión me está dando oportunidades que antes no tenía", agregó.

Consultado sobre la reacción del equipo encabezado por Kike Morandé tras su decisión de permanecer en Chilevisión, Carrera descartó cualquier tipo de quiebre o rivalidad, asegurando que todos comprendieron los motivos de su elección.

"Hubo un poquito de pena, más que enojo. Éramos un grupo muy unido, pero todos entendieron que era una oportunidad única. Y tampoco hubo contraoferta. Esto es trabajo y la vida sigue", confesó.

Finalmente, el comediante también descartó una competencia con sus excompañeros en materia de audiencia, afirmando que mantiene el cariño y el respeto por el equipo.

"Nunca hemos sentido esa competencia. Nosotros ni siquiera vamos el mismo día al aire. Siempre supe que al programa le iba a ir increíble y me alegro mucho por ellos", concluyó.

(IMAGEN POR MEDIO LA CUARTA)

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