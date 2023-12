Kike Morandé lanza dura crítica contra el humor actual: “A mí las mujeres diciendo garabatos me chocan más que los hombres”

El recordado animador Kike Morandé, regresó con todo a la pantalla a través de su propio programa en YouTube llamado “Kike 21”, en el que conversa con diversas figuras del espectáculo.

Tal como fue el caso de la más reciente emisión del espacio, en la que el comunicador mantuvo una íntima conversación con el ex integrante del extinto programa de humor de Mega “Morandé con Compañía”, el comediante Patricio Fuentes.

Bajo este contexto, Morandé se refirió al actual lenguaje que se utiliza para hacer humor, del cual reveló que no le gusta. “¿El humor en Chile está bueno o es todo igual? Porque hoy eres standupero o no haces humor”, comenzó señalando.

“A mí me pasa con el stand up que me choca un poco tanta grosería. No me gusta el garabato. En el Festival de Viña puro garabato, hombres y mujeres”, añadió, momento en el que reconoció que “a mí las mujeres diciendo garabatos me chocan más que los hombres, aunque sean ‘todas, todos, todes’... me da lo mismo eso, pero en las ‘todas’ me da como nervio el garabato”.

“A lo mejor, por lo viejo que soy, no me nace el garabato puesto en la boca de una mujer. Que se weonéen me da lo mismo, pero contar algo en base al garabato, me choca”, concluyó el ex rostro de televisión.

PURANOTICIA