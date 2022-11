Kike Morandé expresa sus deseos de regresar a la televisión: “A mi me encantaría volver”

La showman Marlen Olivari, sorprendió durante la jornada de este sábado en sus redes sociales, al realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta personal de Instagram, donde se mostró compartiendo junto a Kike Morandé y Álvaro Salas.

En esta línea, los ex integrantes del extinto programa de humor de Mega “Morandé con Compañía” recordaron sus mejores momentos en televisión, donde el comunicador manifestó sus deseos de volver a la pantalla.

Mientras conversaban sobre la actualidad en la televisión, y la realidad de los programas de entretención de los diversos canales, y cómo todos realizan los mismos tópicos, Morandé expresó sus deseos de retornar a los medios con un espacio de humor.

“Mira a mi me encantaría volver, a hacer un programa de humor, hacer un programa no de cabros, un poquito más …”, reveló Kike Morandé en conversación con la ex integrante de “Morandé con Compañía”.

Bajo este contexto, Marlen aseguró que podrían hacer un programa de conversación los tres junto a Álvaro Salas, un “Viva el Martes”, donde ella oficiaría como musa entre ambos.

