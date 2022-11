Katherine Salosny recordó complejos días en pandemia alejada de la televisión: “Me quedé sin nada

La recordada exanimadora de televisión Katherine Salosny, mantuvo una cruda entrevista junto a “CNN Íntimo”, junto a quienes recordó los problemas económicos que debió enfrentar durante la pandemia.

Esto se originó ya que luego de su salida de la televisión, mantenía una serie de proyectos personales, los cuales no pudieron sustentarse ante el complejo escenario mundial.

“Me quedé sin el teatro, sin el restorán, sin un proyecto de televisión, me quedé sin nada, sin liquidez durante año y medio, casi dos”, reveló la comunicadora en la conversación.

“Fue muy dura y dolorosa la pandemia, a mí no se me olvida lo dolorosa que fue”, agregó la actriz de profesión, quien explicó durante el proceso “estuve muy atrapada, paralizada, lidiando con la muerte, el miedo y la cesantía, cosa que no me había pasado nunca en la vida, ya que yo trabajo desde los 18 años. Fue fuerte, duro y me quedé como muy sola en Santiago”.

“Primero empecé a sentir una especie de parálisis creativa en muchos sentidos, estaba como atrapada emocionalmente con todo lo que estábamos viviendo y ahí empezó a fraguarse esto de que quería estar cerca de mi mamá (en Algarrobo)”, detalló la exconductora de “Buenos Días a Todos”.

Ahora, a sus 58 años, Salosny asegura que no descarta un posible regreso a la televisión, pese a que “ser mujer en televisión sin duda que no es fácil, ya que desde que una entra a esta industria hay como una fecha de caducidad en tu inconsciente y permanentemente sientes que puedes envejecer. A los 25 años ya no eres tan jovencita, a los 30 menos”.

