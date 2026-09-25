Karol Lucero reaparecerá en reality de Mega y revela millonarias ofertas que ha rechazado

Una breve aparición en televisión marcará el próximo reencuentro de Karol Lucero con los realities chilenos, aunque el exrostro televisivo dejó claro que, por ahora, no tiene intenciones de convertirse nuevamente en participante de uno de estos programas.

Lucero será invitado a una de las actividades de «¿Volverías con tu ex? 2» de Mega, espacio en el que participa su expareja, Faloon Larraguibel. Su presencia, eso sí, será acotada y no implicará su incorporación permanente al encierro.

La participación se produce luego de que el comunicador asegurara que durante los últimos años ha recibido numerosas propuestas para integrarse a distintos realities de la televisión chilena.

En conversación con La Cuarta, Lucero afirmó que ha sido contactado por producciones de distintos canales, mencionando entre ellas los espacios realizados por Canal 13, Mega y los programas vinculados a «Gran Hermano».

Según explicó, en todos esos casos decidió no aceptar las propuestas debido a que actualmente no considera que participar en un reality sea algo que quiera hacer.

"Me llamaron a todos los reality shows que han hecho desde que volvieron. A todos. Desde que comenzó Canal 13, desde que lo hizo «Gran Hermano», los que hizo Mega, todos me llamaron para participar", aseguró.

El exintegrante de «Yingo» sostuvo además que las propuestas económicas recibidas han sido particularmente altas, aunque afirmó que el dinero no ha sido suficiente para convencerlo.

"No quiero estar por estar o por ganar dinero, porque también las cifras que ofrecen son estratosféricas. Me he mantenido estoico en ese aspecto, esperando el momento y el proyecto que me guste. No es simplemente volver por volver", señaló.

De esta manera, su participación en el reality de Mega será una excepción dentro del período en que se ha mantenido alejado de la televisión, luego de los cuestionamientos que enfrentó por su vida personal y el quiebre de su matrimonio con Fran Virgilio.

Ahora, su regreso temporal a la pantalla tendrá como escenario precisamente un reality, aunque desde un rol de invitado y por un tiempo limitado.

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