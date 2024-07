Karen Paola desclasificó dura advertencia que le hicieron en «Mekano»: "Me caló súper hondo"

Karen Bejarano, más conocida como Karen Paola, dio detalles del trastorno alimenticio que padeció hasta el año 2021, señalando que todo comenzó cuando tenía 17 años y estaba en el programa «Mekano».

Fue en el podcast «Más que titulares» de la influencer Javiera Quiroga, que la cantante indicó que “en ese tiempo, también en Mega existía un programa que se llamaba «Cirugía de Cuerpo y Alma», entonces, como que andaban preguntando a cada rato ‘oye, no te quieres poner pechugas’”.

“A mí me daba pánico hacerme algo, pero llegó un punto en el que, insisto, no estaba en un mal peso, estaba en un peso normal, pero se me dice que tenía que bajar de peso”, agregó.

La artista relató que “yo entendía por qué la gente me decía en la calle ‘usted es más flaquita en persona, en la televisión se ve gorda’”

“Eso era algo que me decían constantemente en la calle (…) Pero yo veo los videos de ese tiempo y digo ‘yo no me veía gorda’, quizás en persona me veía más delgada, pero no era gorda”, continuó.

“Un día una persona con la que yo trabajaba nos sacó a mi y a dos compañeras más y nos dijo: o bajan de peso de aquí a tal día, o se van", dijo.

Luego manifestó que “cuando se me hace esta sugerencia, que es ‘bajas o te vas’, yo no me lo tomé para nada como talla, pues dije ‘okey, estoy gorda, tengo que bajar de peso’”.

“Me lo dijeron a mí y a dos compañeras más, y esas dos compañeras se mataron de la risa, se burlaron de la situación y siguieron con sus vidas”, mencionó.

Karen confesó que dicho episodio “a mí me caló súper hondo, entonces, entré en una bulimia, ese fue el día en que cambió mi vida, empecé a vomitar absolutamente todo lo que ingería”.

"O sea, yo realmente fui bulímica hasta el 2021″, cerró la voz de «Ven, ven, ven», «Dime» y «Hoy se muere».

PURANOTICIA