Kaminski sorprendió con mensaje a Camila Andrade en «Gran Hermano»: "Eres una mujer única, espectacular y maravillosa"

Debido al bajo rating que ha tenido la segunda temporada de «Gran Hermano», CHV ha adelantado una serie de estrategias para captar la atención de la audiencia.

Es así como recurrieron a los llamados al teléfono rojo de la casa-estudio, trayendo consigo una inesperada sorpresa para Camila Andrade.

Esto, debido a que al otro lado de la línea se encontraba un mensaje de Francisco Kaminski, su pareja y protagonista de la gran noticia de la farándula del año.

Cabe recordar que Kaminski estaba casado con Carla Jara cuando entró en escena Andrade, compañera de trabajo por entonces y a la cual la ex chica Mekano acusa de ser la responsable del quiebre matrimonial.

“Hola, mi amor, ¿cómo estás? Primero que todo saludarte y decirte que te extraño mucho. Con cada minuto que te veo ahí en el reality te admiro más”, partió diciendo el comunicador, mientras el resto de la casa escuchaba el mensaje.

“Qué bien te has tomado todo. Eres, de verdad, una mujer única, espectacular y maravillosa. Qué bueno que la gente se está dando cuenta de eso. Mi corazón y mi alma están contigo en todo momento”, añadió el también locutor radial.

También le contó a Camila Andrade que "tu familia te está apoyando y se sienten muy orgullosos, como yo, de ti. Hablo a diario con todos, y están contentos por ti. Es sorpresivo lo lejos que estás, pero lo cerca que te siento".

En modo romántico, también le dijo que "me despierto y me acuesto pensando en ti. Te felicito porque estás siendo tú, esa mujer que me enamoró”.

"Nunca olvides que somos un equipo. Somos uno solo” (…)Te amo mi amor con toda mi alma. Acá te espero", sentenció.

