Justin Timberlake fue acusado de delito menor por conducir en estado de ebriedad en Long Island

No es la primera vez que Timberlake se ve envuelto en la polémica. El año pasado, estuvo en los titulares cuando Britney Spears, su ex pareja publicó sus memorias, "The Woman in Me", en el que dedicó varios capítulos a su relación, incluidos detalles profundamente personales sobre un embarazo, un aborto y una dolorosa ruptura.