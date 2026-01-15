Julio Iglesias rompe el silencio tras acusaciones de agresión sexual y maltrato de dos exempleadas: "Todo se va a aclarar"

Julio Iglesias ha roto su silencio. Un día después de salir a la luz la denuncia que dos exempleadas del hogar han presentado contra el artista en la Audiencia Nacional acusándolo de agresiones sexuales, humillaciones, vejaciones, y episodios de maltrato físico y verbal a lo largo de varios meses del año 2021 el artista ha hecho sus primeras declaraciones.

A pesar de lo complicado del momento, y de que asegura que todavía no ha llegado la hora de hablar para defenderse de este escándalo sin precedentes, Julio Iglesias no ha dudado en atender a la llamada de la revista ¡Hola! por la gran amistad que les une desde hace décadas; y, como revela la publicación en exclusiva, por el momento prefiere ser prudente aunque sí ha asegurado que está tranquilo pese a la gravedad de las acusaciones.

"No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto", apunta, ya que el artista está preparando su defensa con su equipo de abogados y está convencido de que "todo se va a aclarar" antes de lo que pensamos.

"Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido", revela ¡Hola!, que además explica que, aunque en este duro trance han optado por el silencio público -ya que el propio Julio habría pedido a su entorno cercano que no hablen de él públicamente ni siquiera para defenderle- tanto su mujer Miranda Rynsburger como sus ocho hijos "niegan rotundamente los hechos en privado y muestran su estupor ante lo que está sucediendo".

