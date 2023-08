Juan Cristóbal Guarello confirma fuerte encontrón con Daniel Alcaíno en una cafetería

El comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello confirmó que tuvo un fuerte encontrón con el actor y comediante, Daniel Alcaíno, en Santiago.

Si bien, en primera instancia se habló de que ambos se trenzaron a los golpes al interior de una conocida cafetería, el rostro de Canal 13 desmintió esta información.

"No peleamos. Tuvimos una discusión. No hubo golpes ni mucho menos, ni empujones ni nada. No. Por ningún motivo. No nos tocamos. Ni pechazos ni nada”, explicó Guarello sobre la polémica suscitada.

Respecto a los motivos que habrían dado pie a esta fuerte discusión, aseguró que sólo se trata de una "tontería", de la cual no quiso profundizar, ya que afirmó que sería "darle publicidad a este señor", en referencia a quien le da vida a Yerko Puchento.

Guarello complementó sus dichos indicando que "discutimos fuerte, pero no hubo ningún tipo de agresión física ni de contacto físico. Nada. Ni siquiera un insulto. Yo no recuerdo que nos hayamos insultado".

Cabe recordar que en marzo, el comentarista deportivo contó que cuando trabajaba en CHV, vio al actor ocupando un computador en la sala de edición de prensa y que decidió sacarlo a "patadas en la raja", originando la mala onda entre ambos.

"Una vez, cuando trabajaba en Chilevisión, éste, disfrazado de Yerko Puchento, se fue a meter a una isla de edición, y yo con el agua al cogote tenía que despachar dos notas", dijo Guarello, agregando que "lo agarro y lo saqué a patadas en la raja. Lo saqué de un ala y le dije ‘sale de acá, si quieres hacer una talla me cuentas y la hacemos, pero yo estoy trabajando ahora y no tengo tiempo para payasadas’”.

