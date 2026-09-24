Canción de Víctor Jara interpretada por Manuel García llega a los Grammy Latinos

La música de Víctor Jara volverá a cruzar las fronteras de Chile y tendrá presencia en uno de los principales reconocimientos de la industria musical latinoamericana.

Su canción «Deja la vida volar» fue nominada a los Grammy Latinos en la versión interpretada por el cantante nacional Manuel García para la banda sonora de la serie «La Casa de los Espíritus».

La nominación forma parte de un reconocimiento más amplio para García, quien recibió tres candidaturas en la categoría «Mejor música para medios audiovisuales» por su participación en la producción inspirada en la novela homónima de la escritora chilena Isabel Allende.

Junto con la obra de Víctor Jara, el músico compite por otras dos composiciones propias incluidas en la banda sonora. Se trata de «Himno del pueblo», interpretada por Angelo Pierattini, y «Blancaluna», a cargo de Niko Kont, actor y cantante chileno que da vida a Pedro Tercero García en la serie, personaje inspirado en la figura de Jara.

Tras conocerse las nominaciones, García destacó que "la voz de Víctor, hoy más presente que nunca, no fue acallada por la oscuridad de la dictadura que algunos todavía insólitamente defienden".

El músico también señaló que "siempre el vecino Víctor ha llenado a nuestro pueblo de guirnaldas de colores, de humor, de reflexión, de baile y tradición. Por eso decimos a viva voz el canto que tiene sentido y razón presente: ¡ahora y siempre!".

La nominación se conoció pocos días después de que se cumplieran 53 años del asesinato de Víctor Jara, ocurrido el 16 de septiembre de 1973, durante los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet.

La banda sonora de «La Casa de los Espíritus» deberá competir además con las producciones «Amor animal», «Las muertas», «Menem» y «El agente secreto».

PURANOTICIA