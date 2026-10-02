Canal 13 deberá ofrecer disculpas públicas a Francisco Kaminski por reportaje de matinal

Un nuevo capítulo judicial se cerró en torno a un reportaje emitido en el desaparecido matinal «Bienvenidos», luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara que Canal 13 deberá ofrecer disculpas públicas a Francisco Kaminski por los contenidos difundidos en la nota emitida en noviembre del año 2020.

La resolución establece que la estación televisiva deberá concretar las disculpas dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo, y hacerlo a través de un programa que tenga características, contenido, horario y naturaleza similares a las que tenía el matinal.

El origen del conflicto se encuentra en una emisión del 18 de noviembre de 2020, cuando el espacio televisivo abordó una acusación realizada por un productor de eventos contra el entonces locutor radial y comunicador.

En aquel reportaje, Kaminski fue vinculado a una supuesta estafa por $80 millones, situación que posteriormente derivó en una acción judicial presentada por el propio comunicador junto a quien en ese momento era su esposa, Carla Jara.

Ambos demandaron a Canal 13 y al entonces representante de la estación, Maximiliano Luksic, cuestionando la forma en que se abordaron los antecedentes en pantalla y acusando un supuesto “asesinato de imagen”.

La demanda contemplaba además una solicitud de indemnización por un monto superior a $530 millones. Sin embargo, la resolución conocida ahora precisa que la obligación de ofrecer disculpas públicas corresponde únicamente respecto de Kaminski, sin extenderse a Jara.

La sentencia fue firmada el 30 de septiembre de 2026 por la jueza María Soledad Espina y, junto con establecer la obligación para Canal 13, determinó que cada una de las partes deberá asumir sus propias costas del juicio.

Así, una vez que el fallo quede ejecutoriado, la estación televisiva deberá emitir las disculpas públicas a Francisco Kaminski en un espacio que reúna condiciones similares a las del programa donde se originó el conflicto judicial.

PURANOTICIA