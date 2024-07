José Luis Repenning reveló que sufrió acoso sexual en su juventud al interior de una micro

José Luis Repenning confesó en el matinal «Tu día» de Canal 13 que sufrió acoso sexual en su juventud.

Esto se produjo luego de que en una fiscalización de Carabineros, un conductor fuera detenido por tener una orden pendiente por abuso sexual.

“Cuando uno es joven se siente dueño del mundo, y también sufrí de acoso en la micro”, comentó el periodista, para luego precisar que "tenía 15 o 16 años".

'Repe' reveló que “yo iba de pie, la micro iba llena y se subió una persona, me miró desde el comienzo, yo estaba atrás cerca de la puerta, ya que me iba a bajar en unas diez cuadras”.

“Esta persona se empezó a acercar, me miraba y yo sentía que me observaba, hasta que se puso al lado mío. Con el movimiento de la micro, empezó a (tocarme)… Y me miraba fijo, intimidante, era súper intimidante”, agregó.

Para finalizar declaró que “opté por bajarme, para después tomar la misma micro que pasaba 30 minutos después, pero me tuve que bajar porque fue tanto (…) fue algo muy desagradable”, cerró.

