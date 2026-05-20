José Antonio Neme destroza paso de Mara Sedini por el Gobierno tras abrupta salida: “Una vocera invisible”

José Antonio Neme no tuvo piedad al analizar la fugaz y cuestionada gestión de Mara Sedini como vocera de gobierno, luego de que el presidente Kast decidiera sacarla del cargo apenas 69 días después de asumir.

En pleno matinal "Mucho Gusto", el animador de Mega repasó el paso de la ex panelista de "Sin Filtros" por la Secretaría General de Gobierno y lanzó una crítica demoledora sobre el impacto —o más bien la falta de él— que tuvo durante su estadía en La Moneda.

"La ministra Sedini creo que, más allá de sus errores lingüísticos, que fueron muy rápidos, cayó en la intrascendencia absoluta. Nadie la escuchaba, a nadie le importaba lo que dijera", declaró.

Neme fue más allá y aseguró que incluso los errores pueden servir cuando un vocero logra instalar temas o generar conversación pública, algo que —a su juicio— Sedini jamás consiguió.

Bajo esta línea, el rostro de Mega señaló que pese a los "chascarros" que un vocero pueda tener, "mueves la aguja, dices algo que queda en la agenda".

"La ministra Sedini, a partir quizás de la falta de experiencia o la falta de capacidad para ese cargo en particular, terminó siendo una vocera invisible, intrascendente, tanto así que el Presidente las hizo de vocero de la vocera", añadió el comunicador.

El periodista también apuntó directamente al perfil mediático de la ex autoridad y sugirió que nunca logró desprenderse de la imagen confrontacional que arrastraba desde televisión.

"El diseño empezó a hacer agua muy pronto. Yo creo que ella nunca se pudo sacudir lo suficiente del programa 'Sin Filtros', probablemente estaba encasillada en ese tipo de debates que no es propio de un nivel ministerial", continuó.

Finalmente, Neme remató con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: "Estar en un programa como este o uno de política, es distinto a estar en La Moneda. Yo no sería vocero de nada, ni siquiera de mí mismo".

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