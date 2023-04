Jorge Valdivia pide "dejar de mentir" tras desmentir a Daniela Aránguiz: "No le envié ningún mensaje"

Jorge Valdivia desmintió que le haya enviado un mensaje de amor a Daniela Aránguiz.

Días atrás, la exintegrante de «Mekano» mostró en el programa «Zona de estrellas» un texto que habría recibido de su expareja.

“No importa cuánto tiempo pase, cuántos rostros nuevos vea, cuántos ojos me miren, cuántas estaciones tienen que pasar, mi corazón seguirá siendo tuyo, hasta su último latido”, decía el supuesto mensaje.

“Jorge me envía cosas lindas. Me lo mandó un día, siempre me manda cosas”, dijo en aquella oportunidad en el espacio de Zona Latina.

Pero el exjugador de fútbol aclaró que aquello nunca ocurrió y en historias de Instagram expuso que “no le envié ningún mensaje a Daniela. Estamos todos cansados y agotados con todas las noticias que diariamente se generan sobre mi separación”.

Luego agregó que “hay cosas más importantes y mucha vida por delante. Ojalá que aquellos que tranquilamente inventan sobre mis relaciones pudieran comprobarlas”, agregó.

Finalmente, el "Mago" pidió "paz, nada más. Es demasiado, es momento de dejar de mentir por favor y repito, no le envié ningún mensaje a Daniela”.

(Imagen: AR)

PURANOTICIA