Jorge Valdivia interpuso una querella contra Natthy Chilena por injurias y calumnias

Jorge Valdivia se querelló contra Natthy Chilena por el delito de injurias y calumnias.

La escort aseguró en mayo que tuvo "17 horas de sexo y drogas" con el 'Mago'.

La acción legal incluye un recurso de protección amplio, no solo contra la también influencer

"Ya basta de tanto circo, me cansé de tanta mentira", escribió el exfutbolista en un comunicado.

El objetivo de la querella es dejar en "claro que ella ha mentido, y proteger a sus hijos de tantas mentiras”.

En el programa «Zona de Estrellas» donde exhibieron el escrito del exvolante, el periodista Pablo Candia indicó que "lo que a él le importa ahora, es limpiar su imagen, y desmentir a Natthy Chilena".

Luego agregó que "él asegura que eso no ocurrió. Me dicen que él está tranquilo, y que esto no lo hace ni por Maite, ni Daniela, lo hace por él".

Cabe recordar que días atrás, el "Mago" se sometió a un test de drogas para desmentir a Natthy Chilena, quien lo acusó de consumir estupefacientes, además de serle infiel a su pareja, Maite Orsini.

En concreto, el test salió negativo en anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, opioides, marihuana y benzodiacepinas.

Sobre esto, Valdivia comentó que "yo muestro pruebas, otros inventan", para luego agregar que "esto es el inicio del final a las mentiras y maldad de una señora sin escrúpulos. Gracias a todos quienes confiaron en mí".

PURANOTICIA