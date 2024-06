Jorge Valdivia asegura que Daniela Aránguiz "sobrepasó los límites de respeto y afecto"

Un nuevo episodio parece estar viviendo la teleserie que protagonizan Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Esto, luego que el ex futbolista emitiera duras palabras hacia su ex.

Fue a través de un comunicado, difundido por la periodista Cecilia Gutiérrez, donde el «Mago» afirmó que su ex esposa "sobrepasó todos los límites".

Las palabras de Valdivia comenzaron señalando que "en respuesta a las declaraciones de doña Daniela Aránguiz, realizadas reiteradamente, señalar que me sorprende profundamente que aún siga siendo tema nuestra relación terminada hace ya más de dos años. ¿Por qué ella comenta de mi vida íntima si yo nunca me he referido públicamente a sus posteriores relaciones amorosas tras el quiebre matrimonial?".

Luego, sostuvo que Daniela Aránguiz "sobrepasó los límites de respeto y afecto, usufructuando económicamente y sin tapujos de mi imagen pública y mi vida privada con comentarios de mala fe".

"Rehizo su vida y la compartió con todos, y nunca ha dejado de referirise a mí", lamentó el campeón de América con la Roja el 2015.

Finalmente expuso que "espero que mi vida personal no siga siendo objeto de ataques sin sentido ni fundamento. Llamo de corazón a que Daniela no hable más de mi vida personal. Tú hiciste tu nueva vida y yo también, todo el respeto por eso".

