Jordi Castell lanzó dura respuesta a su expareja Juan Pablo Montt: “No voy a enganchar”

En su reciente visita al estelar de Canal 13 “Juego Textual”, Jordi Castell se refirió a detalles del término de su anterior matrimonio, lo que no fue bien visto por su exmarido, el ingeniero Juan Pablo Montt, quien decidió responderle a través de las redes sociales.

“Lo que lleva hablando durante un año es un relato para evadir y no abordar su verdad acerca de las obsesiones que padece y que le han impedido mantener relaciones y parejas”, fue parte del mensaje difundido por Montt en las historias de su cuenta personal de Instagram, donde aseguró que “todo tiene un límite. Basta de lucrar con mi nombre. Que al menos demuestre decencia por el respeto que nunca me tuvo”.

Bajo esta línea, el exanimador de “Primer Plano” fue invitado al programa de TV+ “Sígueme y te sigo”, donde Francisco Kaminski le consultó sobre las declaraciones de su exmarido, donde Castell aseguró que no tenía intenciones de lucrar con su vida privada.

“Si así fuera, me dedicaría a hablar de por qué terminan mis relaciones… No voy a ventilar las razones verdaderas por las que se acabó, y voy a cuidar a las personas con las que estuve”, agregó.

“No me sorprende nada, siempre sé perfectamente con quién duermo”, añadió Jordi, revelando que “hace un tiempo estoy saliendo con alguien. No sé si este hombre es el amor de mi vida o una relación que se puede acabar pasado mañana, pero lo que estoy sintiendo ahora es 10 veces más importante que este escándalo”.

“He hablado con mi entorno cercano, que son personas que conocen toda mi historia y el proceso de mi matrimonio fallido. En ningún momento yo ofendí, conté cosas, ventilé cosas de mi intimidad o dañé la honra de nadie, sencillamente hablé de lo emocional, respetando no solo a otra persona, sino que lo que yo viví”, agregó.

“No voy a enganchar con gente que a lo mejor está con rabia o que no quiere asumir las cosas que pasaron. Mi historia me gusta y no me arrepiento de nada. Son aprendizajes, buenos o malos, pero eso son”, aseguró Castell sobre la situación que enfrenta en la actualidad, agregando para concluir que “siempre he estado tranquilo. Todas las decisiones que he tomado en mi vida son para estar tranquilo. Si eso violenta a otras personas, lo lamento, no puedo hacer nada. Si eso molesta, lo siento en el alma. Yo en la vida siempre he buscado estabilidad, equilibrio y armonía”.

PURANOTICIA