Jordi Castell desclasificó detalles de breve romance que mantuvo con un escort: “Estuvimos saliendo como tres semanas”

En un nuevo episodio del programa de TV+ “Tal Cual” emitido la noche de este martes, su panelista Jordi Castell sorprendió a los animadores Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, desclasificando una desconocida información sobre su vida privada.

En esta línea, el ex animador de “Primer Plano”, reveló detalles de un fugaz romance que mantuvo años atrás con un joven escort. “Lo conocí en un cumpleaños, en la casa de un amigo. Un cabro muy buen mozo. Yo estaba soltero, recién volviendo de vivir en Chicago”, comenzó señalando.

“Lo que más me gustó fue que nos presentaron y me dijo ‘¿cómo te llamas?’. Eso me ralló porque pensé ‘qué maravilla que no sepa quién soy'”, añadió, relatando que el coqueteo terminó en una invitación al departamento del propio fotógrafo.

“Me dice ‘hay algo que tienes que saber: soy escort’”, reveló Jordi, quien en ese momento le indicó que no le pagaría, pero para su sorpresa el joven no pretendía cobrarle.

“Estuvimos saliendo como tres semanas y tuvimos un romance”, indicó Castell, quien agregó que la continuidad en la relación se originó debido al morbo que le provocaba estar con un trabajador sexual sin que este le solicitara su pago, añadiendo que “una vez me dijo ‘contigo hago cosas que no hago con mis clientes’”.

Bajo este contexto, Jordi aseguró que siempre puso “el freno de mano, porque dije ‘con él no puedo salir a la calle’. Me las puedo dar de muy moderno, pero se me sale lo cartucho”.

“Desde el minuto uno fue bien decente y me advirtió que no iba a poder engancharme de él porque me iba a chocar la situación. Y así fue. Me duró 3 semanas y me chocó”, concluyó sobre el especial romance que aun recuerda.

