Jennifer López se borra tatuaje que tenía en honor a Ben Affleck

El audaz atuendo que Jennifer López usó durante el lanzamiento de la película Unstoppable reveló que la cantante y actríz se habría eliminado el mismo tatuaje que tenía junto con Ben Affleck, el cual se lo habían hecho en febrero de 2023.

Los fanáticos se dieron cuenta debido a que la cantante subió una foto a su cuenta de Instagram y no se lograba apreciar el tatuaje. Sus redes se llenaron de comentarios.

"le ocurrió lo mismo que a Nodal, al menos este tatuaje era más pequeño", "no hagan esa locura de tatuarse por el novio, luego no saben qué hacer", "si sigue tatuándose los nombres de los novios, va a terminar rayada porque cambia de novio constantemente", "oh JLo, el primer tatuaje y ya tuviste que eliminarlo", y "se ve mejor sin nada". Fueron algunas de las respuestas a la foto

El tatuaje era una flecha que cruzaba un signo de infinito formado por sus nombres (Jennifer y Ben) y se encontraba en el vientre de Jlo, pero ahora ya no se veía nada.

Aún no está claro si realmente se lo borró o simplemente le puso maquillaje para que no fuera visible. Tras esto, es evidente que ya no desea tenerlo.