Jennifer Aniston reveló su lucha por ser madre en icónica portada de “Allure”: “No tengo nada que esconder”

La icónica actriz estadounidense Jennifer Anniston, es la protagonista de la portada de la revista “Allure”, con quienes mantuvo una íntima entrevista, donde reveló detalles de su lucha para ser madre, y los tratamientos de fertilidad a los que se sometió sin mayor éxito.

“Años y años de especulaciones… fue realmente duro. Estaba sometiéndome a fertilización in vitro, tomando té chino, de todo. Estaba dándolo todo por ello”, señaló la destacada intérprete, quien agregó que “habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ya zarpó”, expresó, añadiendo que “ya no hay más: ‘¿Puedo tenerlos? Quizá, quizá, quizá’… Ya no tengo que pensar en eso”.

La intérprete del personaje de Rachel en la popular serie “Friends”, asegura que en la actualidad tiene “cero remordimientos” por no haber podido concretar su maternidad, indicando que incluso siente “un poco de alivio” por no tener que preocuparse de la posibilidad de quedarse embarazada.

En esta línea, relató lo doloroso que era tener que enfrentarse a la “narrativa de la prensa rosa”, quienes la tildaban de “egoísta” por la decisión de no tener hijos. “Podría decir que a finales de mis 30 o inicios de los 40 pasé por mierdas realmente difíciles, y si no hubiera pasado por eso, nunca me habría convertido en quien soy”, indicó.

“Que Dios perdone a la mujer que tiene éxito y no tiene un hijo”, expresó Aniston, quien recordó las múltiples especulaciones que nacieron luego del término de su matrimonio con Brad Pitt, “y la razón por la que me dejó mi marido, por la que rompimos y acabamos nuestro matrimonio, era porque no le daba un hijo. Mentiras completas. No tengo nada que esconder en este punto”.

Por otro lado, la íntima entrevista fue acompañada por una candente sesión fotográfica de Jennifer Aniston, donde dejó en evidencia su tonificada figura. “Me siento mejor por quien soy hoy, mejor que cuando tenía 20 o 30 años, o a mediados de los 40”, aseguró, donde además expresó que “necesitamos dejar de decirnos cosas malas a nosotros mismos. Algún día tendré 65 y diré que me veía genial a los 53”.

“Pasé muchos años protegiendo mi historia con la FIV. Soy muy protectora con estas partes porque siento que hay muy poco que puedo guardar para mí misma. (El mundo) crea narrativas que no son verdad, así que yo puedo contar la verdad. Es como si estuviera saliendo de hibernar. No tengo nada que esconder”, indicó Aniston en la conversación con “Allure”.

PURANOTICIA