Jean Philippe Cretton alzó la voz con potente descargo: “Es falso, es grave, es hiriente”

El animador de Chilevisión Jean Philippe Cretton, decidió alzar la voz a través de sus redes sociales, donde publicó un extenso descargo acusando que se encuentra sufriendo una especie de “linchamiento público”.

Lo anterior, debido a que hace algunas semanas se dio a conocer un video donde aparece el animador de “Podemos Hablar” besándose con una desconocida joven, quien después fue identificada como María Trinidad Garcés Imboden, lo que apuntaba a una infidelidad a la comunicadora Pamela Díaz, lo que el propio Cretton debió salir a aclarar.

“Les comunico que, lamentablemente y con casi 4 años, nuestra relación con Pame terminó. Una etapa hermosa de la cual atesoro los mejores recuerdos. Fue, es y será, siempre una persona muy importante en mi vida”, detalló en sus redes sociales, asegurando que “no hubo infidelidad”.

Ahora, un nuevo escándalo envuelve a Jean Philippe, ya que una exparticipante de “The Voice Chile” Ana Isabella Ríos, aseguró tener fotos íntimas junto a Cretton, en conversación con el programa “Que te lo Digo”, motivo por el cual el periodista decidió referirse a la situación.

“Me veo en la obligación de hacer este video, algo que no quería hacer. Todos y todas me aconsejan el silencio, que me quede callado, que es una tormenta que va a pasar, pero siento que esto se está yendo de las manos y está agarrando un color que no me parece, que es injusto, donde creo que hay intenciones, por lo menos dudosas, de algunas personas en transformar esto casi en un linchamiento público, una funa en esta sociedad de la cancelación que vivimos hoy en día”, comenzó exponiendo en un vídeo publicado en su cuenta personal de Instagram.

Bajo este contexto, Cretton relató que lleva trabajando en los medios de comunicación alrededor de 17 años, manteniéndose siempre fuera de las polémicas. “Durante todo ese tiempo estuve alejado de cualquier noticia que fuera polémica o ligada a la farándula. Fui sumamente exigente conmigo mismo, y siempre traté de estar vinculado estrictamente a mi trabajo”, añadió.

“Comencé una relación con la Pame, de quien me enamoré mucho… Fue una relación linda por donde se pueda mirar, casi 4 años entregándonos al máximo, con absoluta fidelidad por parte de los dos, y eso me consta y la Pame lo sabe. Por parte de los dos una absoluta fidelidad. En mi caso personal, de una entrega a una relación que fue muy importante para mí, muy. Me entregué al máximo cada día de esta relación porque las cosas funcionaran bien, para que la Pame se sintiera bien, cuidada, protegida, regaloneada, amada”, continuó con su relato, reconociendo que “cometí el error de haberme expuesto públicamente, y con esto hice daño a la Pame y no lo merecía, pero esto fue después de haber terminado la relación. Si fue muy pronto o no, se las doy todas, absolutamente cuestionable, se las doy todas. Pero, eso fue, darle un beso a una persona en un espacio público”.

“Todo lo demás que se está diciendo es falso, es grave, es hiriente. Hay paneles de la farándula que hablan sin siquiera chequear la información. Me da vergüenza tener que estar en la boca de personas que históricamente han hecho de su vida un espectáculo farandulero y hoy día hablan desde un púlpito de reflexión sobre lo que se debe o no se debe hacer. Esto está superando cualquier tipo de límite”, añadió el rostro de Chilevisión.

“He tenido todos estos días que aguantar ofensas de todo tiempo, riéndose con descarnada sorna sobre mi depresión, han dicho lo que han querido sobre mi estado de salud mental. Mi familia está siendo acosada. Han dicho que incluso el fallecimiento de mi abuela lo aproveché para hacerme la víctima”, enfatizó Cretton, quien aseguró para concluir que “las conversaciones, la cronología de la relación que tuvimos con la Pame las sabemos nosotros. Sabemos los errores que cometimos cada uno y sabemos, sobre todo, la mayor cantidad de aciertos que nos hicieron estar enamorados. Si la intención es lincharme, si es decir ‘otra persona de la televisión que tiene que salir’, háganlo, pero hagánlo jugando limpio, porque lo que están haciendo ahora es una mariconada”.

