Iván Arenas acusa a DJ Méndez de millonaria deuda: Asegura que le debe 70 millones de pesos

El comediante Iván Arenas, realizó una inesperada confesión, la que incluyó una grave denuncia contra el cantante nacional DJ Méndez, a quien acusó de deberle una cuantiosa suma de dinero.

En un adelanto del programa “Es la Hora de tu Podcast”, conducido por Willy Sabor y José Luis “DJ Lolito” Martínez, el intérprete del reconocido personaje “Profesor Rossa” aseguró que Mendéz le debe 70 millones de pesos.

“Sería bueno dejar la cagá aquí. Nunca lo he hecho (...) Decirle a DJ Méndez que se acuerde de mí, que me debe 70 palos (millones de pesos). Pa que lo sepa. Nunca lo había dicho”, lanzó Arenas en el capítulo que será estrenado este jueves en YouTube.

“¿Quién presta 70 palos?”, le consultó Willy Sabor, a lo que el comediante respondió entre risas: “Yo, poh, el saco de... ¿cago a otro? ¿no?”.

Ante esto, el cantante decidió alzar la voz, negando completamente la acusación en sus redes sociales. “Que lata lo del ‘Profesor Rossa’. Lo admiraba hasta este momento. Me extraña que una persona así tenga que hacer este tipo de cosas, porque yo a él lo he visto quizás una vez, que me lo topé en algún canal”, se defendió a través del formato historias de su cuenta personal de Instagram.

“Quiero que muestre dónde y cuándo me pasó dinero. ¡Vamos que tú puedes, profe! ¡Hágale!”, concluyó.

