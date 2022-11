Isidora “Tita” Ureta y su inesperada participación en la Teletón 2022: “Feliz que me consideren, es una gran oportunidad”

Luego de la abrupta baja de la comunicadora Angélica Castro de la Teletón 2022, la que se debió a un problema en su salud, la panelista del estelar de Canal 13 “Juego Textual” Isidora “Tita” Ureta, fue la escogida para llegar en su reemplazo.

“Es la primera vez que estoy en la Mesa Digital de la Teletón, somos varios los que estamos debutando. Estoy muy emocionada y contenta de estar con gente que se pone la camiseta”, expresó la periodista en conversación con el sitio “Página 7”.

En esta línea, la comunicadora se definió entre risas “como scout, siempre lista”. “Me llamaron y no lo dudé, toda la vida he estado con esta causa que me conmueve. Al final, la Teletón es lo único que nos une como chilenos, junto con el fútbol”, añadió.

“Estoy representando a la región del Maule. Yo feliz que me consideren, es una gran oportunidad participar junto a tremendos rostros. Tenga que reemplazar a quien sea, siempre lo voy a hacer la mejor disposición”, complementó sobre su espontánea participación.

“Estar aquí trae una emoción tan rica, la verdad es que estoy con el corazón inflado (…) Era mi sueño estar en la teletón, así que lo estoy cumpliendo”, concluyó “Tita” en conversación con el medio mencionado anteriormente.

PURANOTICIA