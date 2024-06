“Intensamente 2”, la película animada con el estreno más exitoso de la historia

Al igual que el primer "Intensamente”, que se estrenó en 2015, la secuela se desarrolla dentro de la mente de Riley Anderson (con la voz esta vez de Kensington Tallman), donde cinco emociones antropomorfizadas se encuentran frente a una consola que guía sus acciones.

La líder de la pandilla es Alegría (Amy Poehler); los otros son Tristeza, Ira, Miedo y Asco. A la banda le resulta difícil controlar a la Riley influida por sus hormonas, y las cosas se ponen más difíciles cuando ella está yendo a un campo de entrenamiento de hockey sobre hielo y sus dos mejores amigas le dicen que no asistirán a la misma escuela secundaria que ella.

Ingeniosa y desgarradora

Otras personas pueden preguntarse por qué Le Fauve y Holstein expresan tantos sentimientos negativos y tan pocos positivos. ¿Por qué Riley no tiene gratitud, orgullo o amor? De hecho, dado que “Intensamente 2” trata sobre su adolescencia, ¿por qué no tiene Deseo?

Dinámica y menos confusa

La trama de la película es menos confusa, pero no tiene la simplicidad brillante de otras animaciones como "Toy Story" o "Buscando a Nemo".

Por otro lado, no es que las nuevas emociones sean villanos absolutos. Ansiedad ve todos los peligros potenciales que Alegría no ve, entonces, ¿quién puede decir que no tiene razón al presionar a Riley para que sea más despiadadamente ambiciosa?