Ignacia Michelson niega estar con Marcianeke por interés: "Mi familia es de mucha plata"

Ignacia Michelson salió a contestar a quienes la critican por su relación con Marcianeke.

En una transmisión en vivo, la exchica reality descartó que esté junto al destacado cantante nacional por interés.

“Estoy harta de que digan que yo estoy con el Mati por su billetera. Quiero aclararles que mi familia es de mucha, mucha, mucha plata. Yo no tanto como ellos, pero me va muy bien”, aseguró.

En ese sentido, recalcó que “mi familia me acostumbró a ser yo siempre la de la plata, tener yo la plata, tener yo mis cosas”.

Michelson aclaró que “jamás estaría con alguien por interés, porque si yo estuviera con alguien por interés, créanme que con el Mati no estaría. Estaría con un sugar daddy en Ibiza, en Europa, en Dubai, para partir”.

Además, manifestó que está en una relación con Matías Muñoz “porque realmente me gusta, porque realmente nos llevamos de puta madre, él es mi complemento”.

Ignacia continuó señalando que “ustedes siempre me dicen: ‘oye Nacha, tú lo has ayudado un montón’. Sí, es verdad, pero como yo lo he ayudado, él también me ha ayudado a mí, él hace mis días mucho más felices, nos complementamos cabrón, su locura completa la mía para mejor”.

Finalmente, respecto a la diferencia de edad entre ella que tiene 28 años y él 21, dijo que “siete años de diferencia es harto, para mí fue un tema, pero al final me dije ‘tienes que estar con la persona que te hace feliz’ y él me hace feliz. Así que estoy con él solamente porque me hace inmensamente feliz, no es por plata”.

