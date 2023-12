Ignacia Michelson confirma nueva relación tras quiebre con Marcianeke: “Termino con uno y viene el siguiente”

Luego de su repentina ruptura con el cantante de música urbana Marcianeke, la ex chica reality Ignacia Michelson aseguraba que se mantenía soltera, lo que ahora salió a desmentir, revelando que se encuentra en una relación.

La ex jugadora de la primera temporada de “Gran Hermano Chile” desclasificó que entró en medio de una relación al reality de Chilevisión, “pero no lo mostraron. Yo siempre estuve de novia, lo dije varias veces y no lo mostraron. Yo aparecía como soltera dentro del encierro”, reveló en una reciente conversación que mantuvo con “Las Últimas Noticias”.

“No es conocido, así que prefiero no decir quién es. Pero una mujer como yo tiene lista de espera, pues. Termino con uno y viene el siguiente... Lo conozco hace mucho tiempo. Siempre le gusté y como yo siempre he estado de novia, cuando terminé, apareció”, detalló la modelo sobre su actual relación.

“Me entiende, me apoya, no me juzga, no es celoso. Él está realizado, no es inseguro, tiene las cosas claras”, añadió Michelson en conversación con el medio citado anteriormente, aclarando que no está comprometida. “No me proyecto hasta que no vea el anillo. Si no hay anillo, no me puedo comprometer”, concluyó.

