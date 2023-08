Ignacia Baeza y su relación con Florencia Eluchans: “Ojalá deje de ser noticia que alguien sale del clóset”

En junio del año pasado, en medio de una entrevista junto a Revista Ya, la actriz nacional Ignacia Baeza reveló que mantenía una relación junto a una mujer, la escritora Florencia Eluchans.

Ahora, la intérprete de teleseries de Mega como “La Ley de Baltazar” y”Generación 98”, se refirió nuevamente a su romance, a un año de su confesión, revelando el respaldo que ha recibido de sus más cercanos.

“Después de la entrevista recibí pura buena onda. Estaba súper asustada, no sabía qué iba a pasar o qué opinaría la gente. Pero, para mi sorpresa, ha sido la raja. Estoy demasiado agradecida”, comenzó relatando en una conversación con “The Clinic”, donde abordó su revelación, asegurando que “yo no lo andaba buscando. Estaba en una entrevista más profunda, me preguntaron, y dije la verdad: ‘Sí, tengo polola’. ¿Fue difícil? Fue difícil. Pero ojalá deje de ser noticia que alguien sale del clóset. Eso es lo que espero”.

“Cuando uno dice estas cosas, todavía tiene que lidiar con prejuicios, a veces te topas en el camino con personas con otras ideas”, añadió.

“Me ha tocado mucha gente diciéndome que tengo suerte, que tienen un hijo gay y no saben cómo abordarlo. E intento responder algunos de esos mensajes, aunque no puedo hacerlo con todos”, expuso Baeza, quien agregó que espera que esto cambie, y deje de ser tema.“Tú ves que en las temáticas de las teleseries, en "Como la vida misma", hay una relación gay, o que en "Generación 98" existe una historia entre la Pin Montané y Luz Valdivieso. Y está bien, hay que normalizar más”, concluyó.

