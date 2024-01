Ignacia Antonia sufre robo mientras iba de vacaciones a Algarrobo

La influencer Ignacia Antonia sufrió el robo de sus pertenencias, mientras se dirigía de vacaciones a Algarrobo con unos amigos. Estos elementos fueron sustraídos desde su auto Chevrolet Tahoe 2024, el cual había sido recién comprado en navidad y que era la primera vez que lo conducía.

El hecho habría ocurrido mientras el grupo de amigos, estaba comiendo en un local de la ruta 68. Según lo trascendido, los malhechores habían sustraído diversas especias entre ropa, maquillaje y lentes.



“Mientras me iba acercando al auto empecé a ver que había algo levantado atrás (...) empecé a ver vidrios en el suelo. Y ahí me voy corriendo a la parte de atrás y veo que estaba todo el vidrio roto y me quedé un poco en shock”, dijo la indluencer a LUN.

Hans Valdés

Uno de los hechos más llamativos es que junto al grupo de amigos, iba el ex participante de Gran Hermano, Hans Valdés. Según dijo a CHV, se conocieron hace un par de semanas “Nos vimos en una fiesta, pero él se hizo amigo de unos amigos míos y me preguntaron si lo podían invitar”, aseguró

