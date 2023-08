Hija de Mónica Ramos alza la voz ante acalorada discusión de su madre en “Gran Hermano”: "Es una mujer demasiado fuerte"

Días atrás, el reality de Chilevisión “Gran Hermano” emitió en pantalla una acalorada discusión entre Mónica Ramos y Jennifer “Pincoya” Galvarini, donde la participante más longeva en la historia de los realities chilenos se enfureció por una muralla de almohadas que habían realizado sus compañeros de habitación.

Ahora, Faride Esponiza, hija de la jugadora del espacio de telerrealidad se refirió a la inesperada reacción que tuvo su madre.

“Si a mi mamá algo no le parece, lo va a decir. Ella es una mujer demasiado fuerte. Trabaja en la feria hace 35 años”, comenzó relatando en conversación con “Las Últimas Noticias”.

En esta línea, Faride aseguró que “ella es un amor de persona, pero cuando ve algo que no le gusta, se le mete entre ceja y ceja. Si me preguntas por qué fue la discusión que vimos a lo mejor sobreactuó producto del encierro”.

“Para ella el dormitorio es donde tú descansas, es tu morada. Más allá del juego de las almohadas, cuando entró a hablar Jennifer ella se sobresaltó. Cuando a uno se le atraviesa alguien no hay caso y La Pincoya tiene un carácter muy fuerte, es muy difícil”, añadió.

“Lo que nos afecta como familia es cuando en las redes sociales dicen que es floja o una planta. No la han dejado cocinar y la cortan cuando hace aseo o riega (…) Ahora ella no quiere más huevos y su opinión es válida, pero se exaltó porque no la toman en cuenta”, concluyó la hija de la participante más longeva en la historias de los programas de telerrealidad en Chile.

