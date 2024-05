Hija de Karen Doggenweiler se luce en la televisión argentina: “Me siento en mi casa”

Fernanda Cornejo, hija de la animadora de Mega Karen Doggenweiler, se encuentra radicada en Argentina, donde se encuentra dedicada al mundo de las comunicaciones de la mano de Grupo Perfil, el conglomerado de medios más grande del otro lado de la cordillera.

La joven es cientista política y ya ha sido panelista en el canal TV Extra de la televisión trasandina, y en la actualidad se luce como analista internacional de Canal E y en la Radio con Voz.

Sobre su presente en las comunicaciones conversó con Publimetro, a quienes aseguró estar “muy contenta y motivada con este nuevo desafío y me siento muy agradecida de las oportunidades que se me han ido dando en este país”.

“Desde mi llegada a Buenos Aires he sentido confianza y respeto hacia mi trabajo, y eso me tiene muy feliz”, aseguró Fernanda, pese a que “extraño mucho a mi familia, pero sé que ellos entienden que esto es parte de mi proceso. Me han apoyado desde el primer día para que tuviera la valentía de partir y perseguir mis sueños”.

“Me encanta Argentina y ya siento que llevo mucho tiempo en este lugar, me siento en mi casa”, concluyó en conversación con el medio mencionado anteriormente sobre su actual vida al otro lado de la cordillera.

