Halsey anuncia nuevo álbum e insinúa que le diagnosticaron lupus y leucemia: "Tengo suerte de estar viva"

Halsey compartió la actualización de salud al mismo tiempo que anunciaba el lanzamiento de su quinto álbum de estudio y su principal sencillo, "The End".

La cantante y compositora, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, es conocida por su canción " Closer" con The Chainsmokers y su álbum debut, " Badlands" , que obtuvo el disco de platino en Estados Unidos.

"Me dije a mí misma que me iba a dar dos años más para estar enferma ", dice en el video publicado en Instagram.

"Cuando tenga 30 años, renaceré y no me voy a enfermar. Me veré supersexy y tendré mucha energía y podré rehacer mis 20 a los 30", agrega.

Halsey compartió una actualización sobre su salud en Instagram e incluyó videos en el hospital durante el tratamiento.

No es la primera vez que Halsey habla sobre su mala salud. "He estado enferma la mayor parte de mi vida adulta", aseguró hace dos años.

Por entonces reveló que su salud había empeorado durante el embarazo de su hijo, Ender, el año anterior.

En el pasado recibió tratamiento para afecciones como la endometriosis, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Sjögren y el síndrome de activación de los mastocitos.

Halsey insinuó ahora que también estaba recibiendo tratamiento para el lupus y la leucemia al arrobar a la Alianza para la Investigación del Lupus y a la Sociedad de Leucemia y Linfoma en su última publicación.

Uno de los videos compartidos por Halsey la muestra recibiendo tratamiento en un hospital y, en su nueva canción, canta sobre el "veneno" en su sangre y sobre el inicio del tratamiento.

Qué son la leucemia y el lupus

Existen varios tipos de leucemia, que es un tipo de cáncer que afecta los glóbulos blancos.

No se sabe qué causa la leucemia, pero puede hacer que los pacientes sean más susceptibles a las infecciones y se sientan agotados, de acuerdo al servicio de salud británico (NHS, por su sigla en inglés).

Por lo general, se trata con quimioterapia.

La otra afección que insinuó, el lupus, es complicada y poco conocida, según el NHS, que afirma que afecta a muchas partes diferentes del cuerpo y puede poner en peligro la vida.