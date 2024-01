Gustavo Becerra dispara contra Felipe Avello: “Era un espectáculo vomitivo”

El actor nacional Gustavo Becerra se sumó a la polémica y disparó contra el comediante Felipe Avello, quien fue acusado recientemente por Luis Pinto de tratos vejatorios en su contra.

“Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo, y después me voy. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije: no me grabes las partes íntimas... se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran (...) Lo mostró en un show, yo le dije no muestres”, fueron parte de las palabras de Pinto, quien continuó asegurando que “no di consentimiento al video que se tiró y me mostró la parte íntima, yo ahí quedé pasmado... Me dejó mal, vi que no era una persona derecha”.

Ahora, quien también tuvo palabras para el humorista fue el exintegrante de “Morandé con Compañía”, quien respaldó al exmodelo en sus acusaciones.

“Bueno, lamentablemente, es verdad. Por ese y otros motivos tuvimos que bajar a Felipe del Teatro Alcalá. Esto pasó mientras administraba el teatro y, si bien llevaba mucha gente, era un espectáculo vomitivo en aquella época”, lanzó Becerra en su cuenta personal de Instagram.

Bajo este contexto, el ex participante de “Aquí se Baila” quiso aclarar que “hoy es diferente, es familiar, pero hubo un pasado con un humor siniestro”.

“Felipe desconoce a muchos que le ayudamos, hoy en día no contesta ni el celular. Hoy ya la hizo. Creo que es un gran artista, pero no hay que desconocer a quienes lo ayudaron y por cuales pasó por encima. Igual le deseo un Feliz año”, concluyó.

PURANOTICIA