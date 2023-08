"Guapa y amorosa": Cecilia Bolocco 'echó al agua' a su hijo Máximo por su acompañante en show de Luis Miguel

Cecilia Bolocco en su Live de Instagram dio detalles de su experiencia en uno de los conciertos de Luis Miguel en el Movistar Arena.

Al recital del artista mexicano asistió junto a su esposo, Pepo Daire y su hijo Máximo, a quien "echó al agua".

La ex Miss Universo contó que “lo fui a ver con mi amor (Daire) y Máximo, que iba muy bien acompañado. No puedo darme el lujo de comentar con quién, porque eso le corresponde a él”.

Luego agregó sobre esta misteriosa persona indicó que "era una chica muy guapa y amorosa”.

La comunicadora relató que “cuando llegamos al Movistar Arena, todas las mujeres se empiezan a acercar, porque querían una foto conmigo”.

“Yo estaba tan emocionada, que me corté, me chupé. Me emocionó mucho”, complementó.

Bolocco sostuvo que “la gente me empezó a llamar, me empiezo a acercar y me tiraban besos, me gritaban… me salieron lágrimas. Máximo me abrazaba. Fue un momento muy lindo“.

Por último, sobre la apariencia del 'Sol de México', la empresaria expuso que “lo vimos tan guapo, no extremadamente delgado, que decían que era un doble. Está delgado, pero no flaco. Está guapo, está como quiere”.

“Estaba radiante, casi sin voz, pero igual actuó. Es tan grande su alegría, que la desbordó. Cuando no cantaba, su sonrisa llenaba todo el escenario”, finalizó.

PURANOTICIA