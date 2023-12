Greta Gerwig fue escogida como la presidenta del jurado para el Festival de Cannes 2024

Sin dudas este 2023 ha sido un gran año para Greta Gerwig, el que cerrará con broche de oro, ya que la directora, guionista y actriz estadounidense fue confirmada como la presidenta del jurado de la edición número 77 del Festival de Cannes.

La noticia llega luego de que Gerwig este año haya batido “todos los récords” con la cinta “Barbie”, según detalló el propio festival en su anuncio.

En el evento que se desarrollará en la ciudad francesa desde el 14 al 25 de mayo de 2024, la también directora de “Lady Bird” y “Mujercitas” se convertirá en la primera cineasta estadounidense en ocupar este rol, además que, con sus 40 años, será la segunda más joven después de Sofía Loren.

“Amo profundamente las películas. Me encanta hacerlas, me encanta ir a verlas, me encanta hablar de ellas durante horas”, expuso Gerwig sobre su nuevo desafío en un comunicado difundido por la propia organización del certamen.

“Como cinéfila, Cannes siempre ha sido para mí la cumbre de lo que puede representar el lenguaje universal del cine. Ponerme en un estado de vulnerabilidad, sentarme en una sala a oscuras llena de desconocidos para ver una nueva película, es lo que más me gusta. Me siento abrumada, emocionada y humilde al convertirme en presidenta del jurado”, añadió.

