Gloria Simonetti reveló desconocido “encontrón” con Don Francisco en los años dorados de “Sábado Gigante”: “Encontré que era una falta de respeto”

La noche de este miércoles, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su programa de trasnoche “Pero con Respeto”, donde Julio César Rodríguez recibió como invitada a la cantante nacional Gloria Simonetti.

En su visita, la intérprete llamó la atención al revelar desconocidos aspectos de Mario Kreutzberger Don Francisco, a quien incluso comparó con el cantante argentino Sandro.

Lo anterior, ya que según Simonetti “todo el mundo piensa que si a Don Francisco uno lo invita a comer va a ser el alma fiesta, y es lo más fome que hay”, fue ahí cuando se refirió al intérprete de “Rosa”, ya que ambos son otras personas delante de las cámaras. “Pero el tipo se sube a un escenario y es incomparable; es como que se enchufa y la energía total”, aseguró.

“Pero sale, tú lo invitas a una comida y es una lata, es verdad”, lanzó posteriormente sobre el exanimador de “Sábado Gigante”, cuando fue consultada por Rodríguez sobre la relación que ambos mantuvieron.

“Siempre cuando uno dice las cosas por su nombre te tildan de conflictiva”, aseguró la cantante, aclarando “pero no es así: yo soy profesional y exijo lo que tengo que exigir; entonces cuando no me cumplen, tengo todo el derecho a alegar”.

“Con Mario tuvimos varios encontrones por ese programa que duraba como ocho horas (Sábado Gigante)”, reveló, relatando un desconocido episodio, cuando unos artistas que iban antes que ella se entusiasmaron con su presentación, por lo que ella de pasar a cantar cuatro canciones, le avisaron que no alcanzaría a presentarse sobre el escenario, debido al retraso de la banda anterior.

“Te juro por Dios que encontré que era una falta de respeto impresionante, y de ahí quede dos años sin ir a "Sábado Gigante", porque le dije que encontraba que era el colmo y una falta de respeto”, desclasificó, agregando para concluir: “Pero bueno, agradecidísima de "Sábado Gigante", que nos dio pega, mucho tiempo, muchas horas, a muchos artistas”.

