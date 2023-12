Globos de Oro 2024: Estos son los nominados a lo mejor del cine y la televisión

La ceremonia tendrá lugar en Los Angeles, el 7 de enero y será la primera realizada después de que se disolvió la Asociación de Prensa Internacional de Hollywood en medio de escándalos de racismo y corrupción.

Otras series nominadas son " Only Murders in the Building" ("Solo asesinatos en el edificio"), " The Diplomat" ("La diplomática"), " The Morning Show" y " The Crown" .

Tres de las nueve nominaciones de la película son por mejor canción original ("Dance The Night" por Dua Lipa, I’m Just Ken por Ryan Gosling y What Was I Made For? por Billie Eilish.

"Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy (en la foto) tiene ocho nominaciones.

"Oppenheimer" está nominada por logros cinematográficos y de taquilla, una nueva categoría introducida para la ceremonia de 2024 que tiene como objetivo dar más reconocimiento a las películas populares entre el público.

Christopher Nolan está nominado a mejor director, mientras que Emily Blunt también ha sido nominada por su papel secundario en la película.

Cillian Murphy es uno de los seis nominados a mejor actor de drama por su papel en la película biográfica sobre J. Robert Oppenheimer.

Otros nominados en la categoría incluyen a Bradley Cooper por "Maestro", Colman Domingo por "Rustin" y Andrew Scott por "All of Us Strangers" ("Todos somos extraños"), que se estrenará en enero.