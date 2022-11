Gissella Gallardo presenta querella contra Sergio Rojas por injurias y calumnias graves

En septiembre pasado, el periodista Sergio Rojas relató un supuesto día de furia de la periodista Gissella Gallardo, acusándola de rayarle el auto y pincharle un neumático al automóvil de su exmarido, el exfutbolista Mauricio Pinilla.

“Se baja del vehículo y llave en mano comienza a rayar todo el vehículo de Mauricio Pinilla por el costado, y eso no queda ahí. En el capó del vehículo le escribe ‘pluto’ (sácale la L)… Luego ella se aproxima a un neumático y aparentemente intenta pincharlo. Al no lograrlo comienza a desinflarlo…”, fueron parte de los detalles de entregó el ex panelista de “Me Late”, las que acompañó de un registro de la supuesta acusación.

Ahora, según detalle el sitio de espectáculos “Glamorama”, la actual panelista de TNT Sports se querelló por injurias y calumnias graves contra el periodista, acción que fue admitida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, fijando así una audiencia para el próximo 14 de diciembre.

“Lo anterior, es total y absolutamente falso, tanto en su materialidad como en la atribución de responsabilidad respecto del calumniado y ello será demostrado en el juicio oral que se lleve”, afirmó el equipo legal de Gallardo.

“(Gissella Gallardo) Se encuentra viviendo una tortuosa realidad en su entorno familiar y vida privada, al ser víctima de un constante ataque por parte del querellado (Sergio Rojas), quien desde hace un tiempo se ha referido a ella exponiéndola pública y reiteradamente, recalcando únicamente aspectos negativos de su vida, como su falta de dignidad e integridad como mujer y madre”, fue parte del escrito al que tuvo acceso el medio mencionado anteriormente.

En dicho documento, añaden que “además de proferir graves acusaciones consistente en la imputación de supuestos delitos en contra del señor Mauricio Pinilla, acusaciones que carecen de toda verdad y que solo tiene como finalidad menospreciar y desacreditar la imagen de mi representada en su calidad de mujer ante la sociedad”.

“Así es como comienza una realidad degradante y deshonrosa para mi representada, donde su honorabilidad y vida privada se ha visto gravemente afectada al verse constantemente expuesta en los medios de comunicación, sean televisivos o escriturados”, continúan en el texto.

“Se ha ensañado y encargado de reproducir sus falsas acusaciones y declaraciones en todos los medios de comunicación posibles, a fin de destacar los aspectos negativos de mi representada en su rol de esposa, madre y mujer… atribuyéndole con ello una patología y prácticas que no son propias de ella, tales como que ser ‘una celópata’, ‘una bruja por practicar la magia negra’, ‘una loca desquiciada’, ‘mujer despechada que tuvo su día de furia rayando el auto de Pinilla’, entre muchas otras sentencias”, concluyó el equipo legal de Gallardo, quienes exigen para Rojas una pena de reclusión menor en su grado medio y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, por las calumnias, mientras que por el delito de injurias solicitan la pena de reclusión menor en su grado de medio a máximo y una multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

PURANOTICIA