Gino Costa lanzó feroz crítica a TVN en su llegada a “Contigo en la Mañana”: “Hay envidia”

Luego de su salida de TVN, todo apuntaba a que el periodista Gino Costa se integraría a Chilevisión, lo que se concretó en pantalla durante la mañana de este martes en las dependecias de Machasa.

El ex rostro de TVN llegó hasta el espacio matutino “Contigo en la Mañana” para debutar en la estación televisiva propiedad de Paramount, luego de años prestando sus servicios para la señal pública.

Fue el propio comunicador quien reveló a través de sus redes scoiales que se integraría al equipo del matinal de Chilevisión, donde estará todas las mañanas. “Y llegó el día // Nuevo año y nueva casa // Nos vemos hoy y todas las mañanas en Chilevisión 'Contigo en la Mañana'”, escribió Costa en su cuenta personal de Instagram.

En su llegada, Gino deslizó feroz pelambre al aire, con el cual apuntó a su ex espacio televisivo en TVN. “Ni les cuento cómo los miran al lado. Al tercer día yo empiezo a pelar, ahí les voy a contar”, lanzó entre risas.

“Son las cosas que me decían en mi trabajo y el entorno… es que al lado los pelaban igual. A mí no me digan secretos, porque los cuento”, añadió en sus dichos, los que continuó asegurando que “hay envidia, tengo que decir la verdad. Se pican, porque vamos con el mismo tema y dicen ‘por qué a ellos les va bien y a nosotros no’. Cosas que uno escucha… y yo ya sabía que me venía”.

PURANOTICIA