Gianella Marengo sufrió serio accidente en grabaciones de “Top Chef VIP”

A pocos días del debut en pantalla del estelar gastronómico de Chilevisión “Top Chef VIP”, un complejo escenario enfrenta una de sus integrantes.

Lo anterior, ya que si bien el programa tendrá su flamante estreno el próximo domingo 14 de enero por las pantallas de la estación televisiva de Paramount, sus grabaciones ya comenzaron.

Bajo esta línea, una de las recientes confirmadas de la competencia culinaria, la ex chica reality Gianella Marengo, atraviesa un delicado momento al sufrir un accidente en medio de la competencia.

Fue la propia bailarina quien dio cuenta de esto a través de sus redes sociales, donde junto a una fotografía de su dedo en blanco y negro escribió “gajes del oficio”.

“Ver que no tenía una parte del dedo fue muy impactante, lloré como una niña lo único que quería abrazar a mi mamá”, detalló en otra imagen compartida en la sección de historias de su cuenta personal de Instagram, donde entregó más detalles de su accidente.

“Me corté el dedo con una mandolina. Fue error mío no ocupar el aparato completo para cortar, jamás me había pasado algo así, pero bajo presión y contra el tiempo no salió como yo pensaba”, explicó.

“Me asusté mucho cuando vi que me faltaba una parte del dedo, lloré mucho. La producción se portó súper bien, me calmaron y me llevaron en ambulancia a la clínica, gracias también a todos mis compañeros de Top Chef que me mandaron mensajitos, volveré recargada con todo. Cada adversidad de la vida la tomo como aprendizaje. Vamos por más”, concluyó.

