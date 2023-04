Game of Thrones: serie precuela es confirmada para HBO Max

La nueva serie del mundo de Juego de Tronos, que estaría ambientada un siglo antes de la saga original, será transmitida por HBO Max, plataforma que en su nueva etapa se llamará solamente "Max".

Esta precuela se llamaría “A Knight of the Seven Kingdoms", y presenta a un caballero llamado Ser Dungeon the Tall y su escudero Aegon V Targaryen, también conocido como Egg.

La serie fue anunciada por primera vez en 2021, y posee la siguiente sinopsis:

"Un siglo antes de los eventos de 'Game of Thrones', dos héroes inverosímiles deambulaban por Westeros... Un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientado en una era en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos."

Esta nueva precuela está basada en tres novelas publicadas en el transcurso de aproximadamente diez años: The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) y Mystery Knight (2010).

George R.R. Martin, escritor de la saga, está vinculado directamente con la precuela, como escritor y productor ejecutivo.

Aún no existe una fecha exacta para su estreno.

