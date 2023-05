Gaby Hernández desclasificó que rechazó un personaje en la nueva teleserie de Mega porque "pagaban muy poco"

Gabriela Hernández reveló que rechazó un personaje en la teleserie de Mega, «Generación 98», ya que le ofrecieron un monto muy bajo.

En la nueva ficción, la destacada actriz tendría un pequeño rol al que dijo no "porque me pagaban muy poco. Me ofrecieron un monto y yo lo único que solicité fueron 50 lucas más y me dijeron que no”, declaró en El Mercurio.

La artista explicó que “yo no pretendo ganar lo que ganan otros actores porque eso es reflejo de lo que pasa en la sociedad y se debe pelear a través de Chileactores”.

A sus 84 años, "Gabi" se siente plenamente vigente: “He hecho personajes que han tenido mucho éxito como 'Lita' de «Pituca sin lucas»”, y remarcó que “a estas alturas tampoco necesito la televisión”,

Hernández declaró que prefiere mantenerse dedicada a otros proyectos lejos de la pantalla chica como la obra «Viejas de mierda» y el monólogo que protagoniza y que lleva por nombre «Molly Bloom».

Además, desde el 8 de junio será parte de la trilogía de «Viña» de Sergio Vodanovic, en el teatro CA660.

