“Funan al infunable”: Documental deja en evidencia dura acusación contra Felipe Avello

Un complejo inicio de año estaría teniendo el reconocido comediante nacional Felipe Avello, luego del estreno en YouTube de “Giro transversal”, un documental que cuenta la historia de un recordado modelo nacional.

Se trata de Luis Pinto, quien protagonizó hace más de quince años un episodio del extinto programa de Mega “Cara y sello”, el que según los dichos de la propia conductora del espacio María Elena Dressel “no era un capítulo donde él quedara bien”.

Ahora, el modelo fue parte de una pieza audiovisual realizada por César Huispe, conocido en redes sociales como “Cesarito”, quien es la persona detrás del canal de YouTube Críticas QLS, en el que Pinto apuntó contra el querido humorista, a quien denunció de tratos vejatorios en su contra.

“Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo, y después me voy. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije: no me grabes las partes íntimas... se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran (...) Lo mostró en un show, yo le dije no muestres”, fue parte del relato de Pinto, quien en la actualidad se encuentra lidiando con un cáncer de colon.

“Lo puedo decir a la cámara, él, gracias a mí, está donde está ahora. Él está haciendo stand up comedy por mí”, lanzó Luis, asegurando que “no di consentimiento al video que se tiró y me mostró la parte íntima, yo ahí quedé pasmado... Me dejó mal, vi que no era una persona derecha”.

“Me dijo que iba a ser censurado, que no se iba a ver. Ese día estaba lleno y yo transpiraba helado. El teatro se llenó y él dijo que yo estaba preso, cuando en realidad estaba detrás del telón. Y (mostrando el video) decía ‘vean a Luis cómo se está bañando’, ¿quieren verle el pene a Luis?”, añadió, lo que finalmente se habría mostrado en pantalla según su relato.

Ante esto, los cibernautas explotaron en contra del célebre y querido humorista, quien recibió múltiples mensajes en sus redes sociales, los que estarían siendo eliminados de la cuenta del artista. “Funan al infunable”, “El primer funado del año”, “Cesarito logró lo imposible, quitarle el status de infunable a Felipe Avello”, fueron algunos de los comentarios.

